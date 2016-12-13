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وزير الرياضة يشهد ختام مشروع العمالقة لكرة اليد اليوم

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وزير الرياضة يشهد ختام مشروع العمالقة لكرة اليد اليوم وزير الرياضة يشهد ختام مشروع العمالقة لكرة اليد اليوم

>كتب رامى ناجى - أسماء عمر

يشهد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ختام مشروع العمالقة وطوال القامة فى كرة اليد والذى تنفذه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد المصرى لكرة اليد.

ويشهد الختام حضور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور خالد حمودة، والأستاذ محمود الحلو المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع تم تنفيذه فى جميع محافظات الجمهورية لانتقاء أفضل العناصر الموهوبة فى لعبة كرة اليد، وذلك للاستفادة منها فى الانضمام للأندية أو المنتخبات التى تمثل فى البطولات.


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