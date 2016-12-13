طنطا يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة دجلة

كتب رامى ناجى - محمد غنيم

يدخل فريق طنطا معسكرا مغلقا اليوم الثلاثاء، تحت قيادة خالد عيد المدير الفنى، بعد التراجع عن استقالته عقب التعادل مع التعدين، وذلك استعدادا لمواجهة وادى دجلة غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري الممتاز.

وقاد طارق غيدة المدرب العام لطنطا، تدريبات الفريق أول أمس استعدادًا لمباراة وادى دجلة، بعد اعتذر خالد عيد عن قيادة تدريبات، بسبب تعرضه لنزلة برد، حيث كان المدير الفنى قد قدم استقالته لمجلس الإدارة قبل أن يرفضها المجلس بعد الجلسة عقب التعادل مع النصر للتعدين.