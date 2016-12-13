بريطانى يصرخ "أود قتل مسلم!" قبل اعتدائه بالسكين على مواطن بلندن

كتب أنس حبيب

اعتدى رجل بريطانى بالسكين على مواطن ذى ملامح أسيوية، أمس الاثنين، على متن قطار بمحطة ضاحية "فوريست هيل" بالعاصمة البريطانية لندن، بعد صراخه "أود قتل مسلم!"، ليختار ضحيته ذى الملامح القريبة من سمات الشرق أوسطيين وفقًا لما نشره موقع الصحيفة الإنجليزية تليجراف.

وقالت صحيفة التليجراف، إن الرجل البالغ من العمر 38 عامًا كان يتنقل بين عربات القطار وهو يصرخ "أود قتل رجل مسلم!"، وأضافت نقلاً عن شهود عيان، أن الرجل التقى بسيدة محجبة فى إحدى العربات ليستل سكينًا من ملابسه وهو يوجه نظرات غاضبة صوبها، لكنه عدل عن فكرة الهجوم عليها سائلاً إياها "أين رجلك، فأنا أود قتل رجل مسلم وليس سيدة!".

وتابعت التليجراف، أن الرجل ذو الأصول الأفريقية، انتقل إلى عربة أخرى وهو يصرخ عبارات مثل "أود قتل مسلم"، "أكره المسلمين وأتمنى موتهم!"، "عودوا إلى سوريا"، ليجد ضالته فى رجل ذى أصول أسيوية يحمل ملامح تشابه تلك المنتشرة فى منطقة الشرق الأوسط، ليوجه له طعنة فى الصدر وأخرى فى الوجه.

وألقت سلطات الأمن البريطانية القبض على المعتدى، مصرحة بأن التحقيقات جارية حول الحادث، وأن الحادث لا ينصف ضمن جرائم الإرهاب - حسب وجهة نظرهم، مفيدة بأن الضحية نجى من الحادث ويتلقى العلاج حاليًا بأحد المستشفيات.