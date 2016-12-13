وزير العدل: الانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية خلال شهر

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المستشار حسام الدين عبد الرحيم وزير العدل، إنه حان الوقت لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتسريع إجراءات التقاضى، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذى سينتهى خلال شهر.

وأضاف عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين، أن هناك لجنة ستبدأ من اليوم لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أن اللجنة ستضم الخبراء والمختصين.

وأشار وزير العدل، إلى أن هناك دوائر مختصة بقضايا الإرهاب تمارس عملها بالفعل ولكنها قليلة، موضحاً أنه يتم تعيين كل عام ما لا يقل عن 1000 بالسلك القضائى ويتم تأهيلهم بالخبرات اللازمة لاعتلاء المنصة القضائية، مضيفاً أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية كافى لتحقيق العدالة الناجزة.