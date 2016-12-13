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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 13/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 13/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 13/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء برج القوس بالكثير من الصفات أهمها التفاؤل والقدرة عالية على التحمل، كما يعانوا من الإندفاع والعصبية.

برج القوس على الصعيد المهني:

الفترة الماضية تغيرت كثيرًا طريقة عملك، ولكن عليك أن تعرف جيدًا كيف يمكن أن تتعامل مع التغيرات الحالية فى العمل، خصوصًا أنه من الوارد أن تتعامل مع بعض الزملاء الجدد لك.
> على الصعيد العاطفي:

ربما أوضاعك العاطفية ليست جيدة، يجب أن تنظر إلى العلاقة بشكل أكثر عمق من الآن، كما أنه من المتوقع أن تحصل تراجع نفسك فى بعض الأخطاء التى وقعت بها مؤخرًا.

برج القوس على الصعيد الصحي:

تشعر بالطاقة الإيجابية التى تجعلك قادر على القيام بكافة المهام المطلوبة منك على أكمل وجه ممكن، يوم جيد للرياضيين، كما أنه من المتوقع أن تحصل على بعض الفيتامينات التى تمنحك مزيد من الطاقة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك أن هناك الكثير من الأمور التى ستتحسن خصوصًا على مستوى حياتك المهنية والأسرية، كذلك يجب أن تتعامل مع التغيرات بطريقة هادئة.


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مصر 365

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