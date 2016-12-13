حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 13/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اتبع حدسك وثق به

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج العقرب على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بأنهم يحبون المغامرة والتشويق ويحبون العلاقات التى تحمل الكثير من الشد والجذب.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى..

لديك هالة ساحرة فى العمل اليوم وهو ما يجعلك تنجح فى أى مسار تريده كما أن روحك المعنوية العالية تجعلك تنشر الفرح أينما كنت وتبهر الجميع بخفة ظلك وسرعة بديهتك دون الكثير من العناء أو المجهود.

برج العقرب على الصعيد المهنى..

لن يمكنك مقاومة الحب اليوم، خاصة إذا كنت ممن يخرجون فى رحلة سفر اليوم حيث تكتشف شيئًا لا يقاوم فى أحد مرافقيك اليوم ولن تتوقف كثيرًا للتفكير ما إذا كان ما تفعله بالانجراف فى حبه صائبًا أم لا؟

برج العقرب على الصعيد الصحى..

قبل أن تجبر نفسك على النظام الغذائى الجديد أو ممارسة الرياضة يجب أن تتأكد هل هذا بالفعل ما تحتاجه أم لا؟ ويفضل أن تلجأ للطبيب من أجل الحصول على المشورة الدقيقة فى جدول زمنى ملائم لاحتياجاتك وظروفك.

توقعات علماء الفلك خلال المرحلة المقبلة

اتبع حدسك اليوم وثق به جيدًا وافعل بالضبط ما يمليه عليك شعورك الداخلى فلن تخطئ أبدًا حتى لو بدا لك المسار الذى تسلكه مختلفا جدًا عن مسار الاخرين وتمسك بقرارك.