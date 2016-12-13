حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 13 /12 /2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تكتشف صفات جديدة فى شخصيتك

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالغيرة وكذلك بالثقة الزائدة فى النفس، والرغبة فى السفر والتواجد مع الأصدقاء، ويبغضون الروتين والقيود فى العمل

برج الثور على الصعيد المهنى ..

أنت من الشخصيات النشطة التى يمكنها العمل فى مجال خدمة العملاء، وتقديم أفكار متطورة لمساعدة العملاء فى مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والعقارات.

على الصعيد العاطفى ..

اليوم هو الأنسب للانتقال إلى مرحلة جديدة فى علاقتك بشريك حياتك، والفرصة متاحة أمامك لتكوين أسرة جديدة وتعيش حياة الاستقرار.

برج الثور على الصعيد الصحى..

قد تواجه بعض الأمراض الغريبة عليك، وتتفاجأ بعدد من المشاكل المرضية التى لم تظهر عليك من قبل، لا تتعامل مع المواقف بإهمال وتابع مع الطبيب.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يقضى يوم مميز فى حياته يتعرف فيه على عدد من المميزات فى شخصيته ويحاول استخدامها بالشكل الصحيح لكن بعض المواقف العابرة قد تعكر صفو يومه.