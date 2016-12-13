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حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 13/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الوقت مناسب للصداقة ويوم ملىء بالأنشطة مع الشريك

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حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 13/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الوقت مناسب للصداقة ويوم ملىء بالأنشطة مع الشريك حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 13/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الوقت مناسب للصداقة ويوم ملىء بالأنشطة مع الشريك

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ينتمى برج الميزان إلى الأبراج الهوائية التى تتسم بالتفكير بعقلانية، والعمل على قضاء الأعمال والتخطيط لها فى صمت، ويقدم اليوم السابع، لبرج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

حظك اليوم الميزان على الصعيد المهنى :

اليوم أنت بارع فى الاتصالات وقد تحتاج إلى تغيير نهجك، يجب أن تتصل على نحو أفضل لمشاعر الناس ويجب عليك محاولة لمعرفة ما يريدونه ومحاولة فهم كيف تسير الأمور .

الميزان على الصعيد العاطفى :

اليوم مناسب بل مثالى للصداقة وقضاء يوم ملئ بالأنشطة المرحة مع شريك الحياة، فى حين أن همومك لا تختفى بطريقة سحرية، ولكنك سوف تشعر أنك أخف وزناً بكثير، وقد يجتمع الشركاء المحتملين على المدى الطويل فى لقاء اجتماعى.

الميزان على الصعيد الصحى :

قد تضطر إلى اتخاذ اجراءات تأديبية لتدريب عقلك على الأطعمة الصحية، كما أنك بحاجة لممارسة الرياضة فى بداية كل يوم، وهذا سيكون المغامرة الأكثر نجاحاً فى حياتك.

توقعات علماء الفلك :

كنت عرضة لشراء أشياء لا تحتاجها لكنها تناشد ذوقك وهذا قد يؤثر على أموالك بطريقة جادة، فهذب الغريزة الخاصة بك للانفاق، وسوف ينتهى يوم هادئ إلى حد ما، فتستطيع الوصول إلى معرفة بعض المخططات المالية اليوم.


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مصر 365

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