موعد مباراة الزمالك وبتروجت اليوم الثلاثاء 13 / 12 / 2016

كتب أحمد توفيق

تنطلق فى الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، مباراة الزمالك وبتروجت بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ15 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ترتيب الزمالك وبتروجت بجدول الدورى

وقبل انطلاق مباراة الزمالك وبتروجت يحتل الأبيض المركز السابع بالترتيب العام للدورى برصيد 22 نقطة وله 4 مباريات مؤجلة، فيما يأتى الفريق البترولى فى المركز الخامس فى الدورى برصيد 24 نقطة وخاض كل مبارياته.

الزمالك يعدل طريقة اللعب أمام بتروجت

واستقر جهاز الزمالك على تعديل طريقة اللعب خلال مباراة بتروجت، حيث سيلعب الأبيض بطريقة 4/3/2/1 بدلاً من طريقة 4/2/3/1 التى اعتمد عليها محمد حلمى خلال مباراتى الداخلية وأسوان منذ توليه المسئولية وجاء تعديل الخطة نظرًا لقوة فريق بتروجت وامتلاكه وسط ملعب قوى.

التشكيل الأقرب للزمالك أمام بتروجت

قبل انطلاق مباراة الزمالك وبتروجت يعد التشكيل الأقرب للفريق الأبيض يضم أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد ناصف وعلى جبر ومحمود حمدى وأسامة إبراهيم فى الدفاع، ومعروف يوسف وطارق حامد وإبراهيم صلاح فى وسط الملعب، وشيكابالا وستانلى ومايوكا فى الهجوم.

بتروجت يحاول تحسين النتائج

قبل مباراة الزمالك وبتروجت يبحث الفريق البترولى عن تحقيق الفوز لاستعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى بعد سلسة من النتائج السلبية خلال آخر 4 مواجهات، بالتعادل فى مباراتين وخسارة مباراتين، كان آخرها أمام المصري البورسعيدي في الأسبوع الماضى.

عودة بيكلى أبرز مكاسب بتروجت

ويعتبر عودة الأثيوبي شميلس بيكلي مهاجم بتروجت من الإصابة التى تسببت فى غيابه بالمباريات الماضية، أحد مكاسب الفريق البترولى قبل مواجهة المارد الأبيض، بينما يستمر غياب محمد رجب مهاجم الفريق لعدم اكتمال شفائه، وهشام فتح الله بعد إجرائه عملية جراحية فى الجمجمة.