جامعات مصر تتضامن مع شهداء الكنيسة البطرسية وتجمد أنشطتها

كتب وائل ربيعى أحمد حسنى

أجلت الجامعات المصرية احتفالاتها وأنشطتها، تقديرا وحدادا على أرواح الشهداء الذين لقو ربهم في الحادث الإرهابي استهدف الكنيسة البطروسية أول أمس الأحد، والذى أسفر عن وفاة 25 حالة، وإصابة 49 أخرين.

ففى جامعة القاهرة، أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، على تعليق جميع الأنشطة الثقافية بالموسم الثقافى للجامعة، لأجل غير مسمى، حداد على أرواح الشهداء.

وأضاف نصار، فى تصريحات خاصة" لليوم السابع" أن الجامعة قررت تأجيل حفل الفنان عمر خيرت الذى كان المقرر له اليوم الثلاثاء، وكذالك حفل الليلة المحمدية المزمع انعقاده غدا الأربعاء، وفقا لقرار الحداد التام بجميع أجهزة الدولة المصرية.

من جانبها أعلنت جامعة حلوان عن تأجيل كرنفال كليات الفنون، المزمع تنظيمه اليوم الثلاثاء، نظرًا للظروف التى تمر بها الدولة المصرية.

كما أعلنت جامعة عين شمس عن إلغاء الندوة التى كان من المزمع إقامتها أمس الأثنين، لنجم الكرة الكابتن أحمد حسام ميدو فى إطار الموسم الثقافى والفنى للجامعة، حداد على أرواح شهداء كنيسة البطرسية.

فيما أعلن المركز القومى للبحوث تأجيل مراسم احتفاله بمرور 60 عامًا على إنشائه لأجل غير مسمى، حدادًا على ضحايا انفجار الكنيسة البطرسية بالعباسية، حيث كان من المقرر إقامة الاحتفالية أمس الأثنين.

كما أعلنت الجامعة المصرية اليابانية تأجيل حفل تدشين الحرم الجامعى الدائم لها، وافتتاح مبنى المدينة الجامعة، ودار ضيافة الجامعة، ببرج العرب، بالإسكندرية، والذى كان مقررا إقامته اليوم الثلاثاء.