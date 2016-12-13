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للمرأة بعد الإجهاض.. 7 نصائح يجب اتباعها للتمتع بصحة جيدة

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للمرأة بعد الإجهاض.. 7 نصائح يجب اتباعها للتمتع بصحة جيدة للمرأة بعد الإجهاض.. 7 نصائح يجب اتباعها للتمتع بصحة جيدة

>كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 7 نصائح يجب على المرأة اتباعها بعد التعرض للإجهاض، وذلك للتمتع بصحة جيدة وعدم الإصابة بأى مشاكل صحية، وتتضمن الآتى:

 

1.فمن المهم تقبل هذا الحدث المؤسف والتصالح مع التعرض للإجهاض، لأن قبول المشكلة يجعل الأمر أسهل.

 

2.يجب على العائلة والأصدقاء القيام بالدعم العاطفى خلال فترة العصبية التى تتعرض لها المرأة بعد الإجهاض .

 

3.فى حالة إذا كنت تشعرين بالاكتئاب على فقدان طفلك، فمن المهم الحصول على مساعدة من قبل الشخص المختص.

 

4.من الضرورى تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ والخضراوات واللحوم الخالية من ، لأن بعد الإجهاض تتعرض الأم لفقدان الكثير من الدم.

 

5.كما يجب أيضًا تجنب الجماع الجنسى لمدة أسبوعين على الأقل من حدوث الإجهاض، لأن منطقة المهبل عند المرأة قد يكون الأمر لا يزال مؤلمًا للغاية بها ويزيد من فرصة العدوى.

 

6. متابعة طبيب النساء بشكل منتظم بعد الإجهاض، من أجل الكشف عن مضاعفات صحية محتملة .

 

7.من الأفضل البقاء بعيدًا عن ممارسة الرياضة وشرب الكحول على الأقل لمدة أسبوعين بعد الإجهاض حتى يتعافى الجسم .

 


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