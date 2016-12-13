الداخلية تقتحم عاصمة الهيروين "السحر والجمال" وتقتل تاجرين

كتب محمود عبد الراضى

أعلنت وزارة الداخلية اقتحام قوات الأمن لمنطقة السحر والجمال لتطهيرها من البؤر الإجرامية، مما أسفر عن مصرع اثنين من العناصر الإجرامية من كبار تجار "الهيروين"، بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة وعثر بحوزتهما على بندقيتين "غربى – آلية" وكيلو و250 جراما من مخدر الهيروين وذخائر ومبالغ مالية كبيرة.

تم إعداد حملة أمنية مكبرة من قطاع مصلحة الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية مدعومة بقوات الأمن المركزى، لاستهداف بؤرة إجرامية بمنطقة السحر والجمال والتى تقع فى المنطقة الحدودية بين محافظتى الشرقية والإسماعيلية، وتخصص عناصرها فى مجال الاتجار فى مادة الهيروين المخدرة وهما "سلامة.س" وشهرته (أبو دنيا) 28 سنة عاطل -مقيم دائرة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وينحدر من إحدى قبائل الشيخ زويد بشمال سيناء، و"الزناتى.ب" 25 سنة سبق اتهامه فى قضيتى مخدرات.

وأثناء استهداف القوات للمتهمين قاما بإطلاق أعيرة نارية بكثافة على القوات، حيث بادلتهم إطلاق النيران وهو ما أدى إلى إصابتهما وتوفيا أثناء قلهما للمستشفى، وضبط بحوزة الأول (بندقية غربى - 153 طلقة نارية – 750 جراما من مادة الهيروين المخدرة – مبلغ مالى 54 ألف جنيه – 800 دولار – ميزان حساس).. كما ضبط بحوزة الثانى ( بندقية آلية – 156 طلقة نارية – 500 جرام من مادة الهيروين – مبلغ مالى 9760 – ميزان حساس).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.