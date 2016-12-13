العشرى يرد على مدير الكرة بالأهلي: "أنت غير ملم بحالة لاعبى إنبى"

كتب عمرو جاب الله

أكد طارق العشرى، المدير الفنى لإنبى، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي غير ملم بأوضاع الفريق البترولى، بعد تصريحاته التى أدلى بها عقب المواجهة التى جمعت الفريقين، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ15 بالدورى وانتهت بالتعادل السلبى، وقال فيها أن طريقة لعب إنبى ووقوع لاعبيه تعد طريقة قديمة بحد تصريحاته منذ الستينيات وليست موجودة فى دورى بوركينا فاسو.

قال "العشرى" فى تصريحات خاصة: "ليس من طبع لاعبى إنبى ادعاء الإصابة لأى سبب، فاللاعبون بالفعل مصابون وتحاملوا على أنفسهم من أجل الفريق فغاب عن صفوفنا 7 لاعبين فى المباراة، من بينهم 5 مصابون، وكان بعض المشاركين يعانون من إصابات مختلفة مثل رامى صبرى وعمرو طارق وعلى عيد وصلاح سليمان، إلا أنهم قبلوا المهمة ونجحوا فى تحقيق الهدف بدون أية ادعاءات".

وأوضح العشرى أن ضغط المباريات عرض اللاعبين لحالة إجهاد كبيرة، خاصة مع وجود غيابات فى الصفوف ما جعله ليست لديه خيارات لإراحة البعض، مضيفاً أنه نجح فى 3 مباريات فى إعادة التنظيم الدفاعى للفريق، خاصة أنه تسلم الفريق وشباكه مستقبله 21 هدفا، كما أعاد محمود قاعود بعد فترة من تجميده قائلاً: "قاعود أحد أهم أوراق الفريق وافتقد الثقة لفترة لذلك سأقف بجواره وبجوار كل اللاعبين حتى نعيد إنبى لمكانته الطبيعية فى الدور الثانى بالدورى".

وأشار العشرى إلى تركيزه على حصد نقاط المباراتين المقبلتين أمام الإنتاج الحربى وطلائع الجيش قبل توقف الدورى حتى يبدأ فى هيكلة الفريق بالشكل الأمثل خلال فترة التوقف.