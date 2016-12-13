أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

كواليس قبول استقالة العمارى من مجلس الزمالك.. الأبيض يرد بمحاضر رسمية

Google+ Print
كواليس قبول استقالة العمارى من مجلس الزمالك.. الأبيض يرد بمحاضر رسمية كواليس قبول استقالة العمارى من مجلس الزمالك.. الأبيض يرد بمحاضر رسمية

>كتب أحمد توفيق

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك كواليس قبول المجلس الأبيض استقالة مصطفى سيف العمارى، عضو مجلس الإدارة، والتى قدمها رسميا لوزارة الشباب والرياضة منذ عدة أيام مرفقة بالعديد من الأسباب.

وأوضح المصدر أن مجلس الزمالك قام بالرد على الأسباب الواردة فى استقالة مصطفى العمارى، والتى تضمنت اتخاذ مجلس الإدارة قرارات بالأمر المباشر فى العديد من الإنشاءات الداخلية منذ توليه مسئولية النادى، حيث قام النادى بإرسال المحاضر الرسمية لقرارات مجلس الإدارة فى هذا الشأن، والتى حملت توقيع مصطفى العمارى نفسه، مما أدى لرفض الوزارة لأسباب الاستقالة بعد دراستها من جانب الشئون القانونية لديها، وتحويل الأمر لمجلس الزمالك لاتخاذ قراره الخاص بقبول الاستقالة من عدمه بعد مرور أسبوع على موعد تقديمها رسميا.

وأضاف المصدر أن مجلس الزمالك قام بقبول الاستقالة فى محضر رسمى لاجتماع مجلس الإدارة، وتم إرسال خطاب لمصطفى العمارى للتأكيد على قبول الاستقالة، وكذلك إخطار الجهة الإدارية التابعة لوزارة الرياضة بالقرار لتنتهى علاقته رسميا بالمجلس الأبيض.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365