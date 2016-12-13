كواليس قبول استقالة العمارى من مجلس الزمالك.. الأبيض يرد بمحاضر رسمية

كتب أحمد توفيق

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك كواليس قبول المجلس الأبيض استقالة مصطفى سيف العمارى، عضو مجلس الإدارة، والتى قدمها رسميا لوزارة الشباب والرياضة منذ عدة أيام مرفقة بالعديد من الأسباب.

وأوضح المصدر أن مجلس الزمالك قام بالرد على الأسباب الواردة فى استقالة مصطفى العمارى، والتى تضمنت اتخاذ مجلس الإدارة قرارات بالأمر المباشر فى العديد من الإنشاءات الداخلية منذ توليه مسئولية النادى، حيث قام النادى بإرسال المحاضر الرسمية لقرارات مجلس الإدارة فى هذا الشأن، والتى حملت توقيع مصطفى العمارى نفسه، مما أدى لرفض الوزارة لأسباب الاستقالة بعد دراستها من جانب الشئون القانونية لديها، وتحويل الأمر لمجلس الزمالك لاتخاذ قراره الخاص بقبول الاستقالة من عدمه بعد مرور أسبوع على موعد تقديمها رسميا.

وأضاف المصدر أن مجلس الزمالك قام بقبول الاستقالة فى محضر رسمى لاجتماع مجلس الإدارة، وتم إرسال خطاب لمصطفى العمارى للتأكيد على قبول الاستقالة، وكذلك إخطار الجهة الإدارية التابعة لوزارة الرياضة بالقرار لتنتهى علاقته رسميا بالمجلس الأبيض.