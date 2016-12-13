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الأهلي للاعبى إنبى: "طريقة لعب السبعينيات مش هتجيبلكم عروض"

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الأهلي للاعبى إنبى: "طريقة لعب السبعينيات مش هتجيبلكم عروض" الأهلي للاعبى إنبى: "طريقة لعب السبعينيات مش هتجيبلكم عروض"

>كتب أحمد طارق

انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي، أداء وطريقة لعب فريق إنبى خلال المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى الممتاز وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

 

وأكد عبد الحفيظ خلال تصريحاته لأون سبورت مع سيف زاهر، أن طريقة اللعب التى اتبعها لاعبو إنبى فى مواجهة الأهلي بادعاء الإصابة باستمرار وإضاعة الوقت، طريقة انتهت منذ زمن السبعينيات والثمانينيات، وأن تلك الطريقة لن تؤتى للاعبين بعروض مميزة من أجل الانتقال لأندية أخرى، نظراً لعدم تقديم أنفسهم وإظهار إمكانياتهم.

 

وتابع مدير الكرة بالقلعة الحمراء أن الدورى هذا الموسم يشهد ندية قوية بين الفرق، وأصبح من السهل فوز أى فريق على الآخر شرط اللعب الرجولى والأداء الجماعى مع الإصرار على تحقيق الفوز.


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