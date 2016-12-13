أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

سموحة يحشد 19 لاعبا للإنتاج الحربى

Google+ Print
سموحة يحشد 19 لاعبا للإنتاج الحربى سموحة يحشد 19 لاعبا للإنتاج الحربى

>الإسكندرية - محمد الجزار

أعلن حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، اختيار 19 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمباراة الإنتاج الحربى، المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر الغد باستاد برج العرب.

 

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:

فى حراسة المرمى: المهدى سليمان، أحمد يحيى، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: رجب بكار، ياسر إبراهيم، السيد فريد، ايمن اشرف، عمر سعد، خالد سطوحى.

خط الوسط: حمص، والمنوفى، ومحمود السيد، وأحمد تمساح، ونصر رمضان، وحسام حسن.

خط الهجوم: حسام باولو، أحمد روؤف، أحمد حسن مكى، بانو دياورا

ويغيب عن المباراة كل من: باتريك مالو للإيقاف، وإسلام محارب، وأحمد نبيل منجا للإصابة. بينما يغيب هانى العجيزى، ومحمود فتحى لأسباب فنية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365