سموحة يحشد 19 لاعبا للإنتاج الحربى

الإسكندرية - محمد الجزار

أعلن حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، اختيار 19 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمباراة الإنتاج الحربى، المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر الغد باستاد برج العرب.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:

فى حراسة المرمى: المهدى سليمان، أحمد يحيى، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: رجب بكار، ياسر إبراهيم، السيد فريد، ايمن اشرف، عمر سعد، خالد سطوحى.

خط الوسط: حمص، والمنوفى، ومحمود السيد، وأحمد تمساح، ونصر رمضان، وحسام حسن.

خط الهجوم: حسام باولو، أحمد روؤف، أحمد حسن مكى، بانو دياورا

ويغيب عن المباراة كل من: باتريك مالو للإيقاف، وإسلام محارب، وأحمد نبيل منجا للإصابة. بينما يغيب هانى العجيزى، ومحمود فتحى لأسباب فنية.