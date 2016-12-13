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وكيل صالح جمعة: نسبة مشاركته مع الأهلي غير مناسبة.. وننتظر الرحيل

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وكيل صالح جمعة: نسبة مشاركته مع الأهلي غير مناسبة.. وننتظر الرحيل وكيل صالح جمعة: نسبة مشاركته مع الأهلي غير مناسبة.. وننتظر الرحيل

>كتب أحمد طارق

أكد عبد الرحمن مجدى، وكيل أعمال صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، أن نسبة مشاركة اللاعب فى مباريات المارد الأحمر الرسمية، لا يتناسب مع إمكانيات "صالح" الكبيرة، والتى تؤهله للانضمام لأكبر الأندية.

 

وأوضح وكيل أعماله، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" عبر شاشة "النهار "، أنه من الممكن أن يكون عدم مشاركة صالح جمعة مع الأهلي فى الوقت الحالى، بسبب وجود عناصر أفضل فى مركزه، أو نظراً لرؤية فنية خاصة للمدير الفنى.

 

وأضاف عبد الرحمن، أن نادى الوحدة السعودى استفسر من الأهلي عن إمكانية استعارة صالح جمعة 6 أشهر، وينتظر وصول الرد من مسئولى المارد الأحمر لبدء التفاوض حول القيمة المادية.


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