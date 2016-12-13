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4 تعديلات متوقعة بتشكيل الزمالك أمام بتروجت

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4 تعديلات متوقعة بتشكيل الزمالك أمام بتروجت 4 تعديلات متوقعة بتشكيل الزمالك أمام بتروجت

>كتب أحمد توفيق

يترقب لاعبو الزمالك التعرف على تشكيل مباراة الفريق أمام بتروجت ضمن الأسبوع الـ15 للدورى غدا الثلاثاء، بعدما أكدت المؤشرات إجراء تعديلات بالتشكيل خاصة بعد استبعاد لاعبين من اللذين شاركا فى التشكيل الأساسى أمام أسوان بالجولة الأخيرة من قائمة المباراة.

واستبعد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى الثنائى حسنى فتحى ومحمود دونجا من قائمة مباراة بتروجت، مما يعنى قيادة أسامة إبراهيم للجبهة اليمنى بدلا من حسنى فتحى وأصبح إبراهيم صلاح أقرب المرشحين للمشاركة بدلا من دونجا.

كما اقترب معروف يوسف من التواجد بالتشكيل الأساسى على حساب أيمن حفنى لتعزيز لاعبى خط الوسط، خاصة أن فريق بتروجت يمتلك لاعبين مميزين فى وسط الملعب، وكذلك يدرس جهاز الزمالك إشراك الزامبى إيمانويل مايوكا بدلا من باسم مرسى فى الهجوم.

ويعد التشكيل المتوقع للزمالك أمام بتروجت مكون من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد ناصف وعلى جبر ومحمود حمدى وأسامة إبراهيم، وطارق حامد ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح، وشيكابالا وستانلى ومايوكا.


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