أيمن أبو العلا: من يقومون بتأمين المنشآت التى تضم كثيرا من المواطنين "هواة"

كتب أحمد عبد الرحمن

قال أيمن أبو العلا، النائب البرلمانى، إن الحلول الأمنية فاعلة فى محاربة الإرهابيين، لكن يجب أن نتطرق لمحاربة الإرهاب شخصياً وفكرياً وتمويلياً ولا بد أن يشترك المجتمع كله فى ذلك.

وأضاف أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن من يقومون بتأمين المنشآت التى تضم كثير من الناس مثل الفنادق ودور العبادة "هواة"، مشيراً إلى أنه فى المسجد عبارة عن "غفراء" والكشافة فى الكنيسة، وكذلك قوات الأمن الخاصة بالفنادق غير مدربة، مشددا على ضرورة تجهيز هذه المنشآت بأجهزة خاصة بجدية ويكون عليها أشخاص محترفين.

وعن تغيير الدستور، تابع "الدستور عملناه بانفعال 30 سنة فاتوا، ومش عاوزين نتطرق لموضوع هل قانون الطوارئ يسرى ونخسر فيها السياحة والاقتصاد"، موضحاً أن قانون الإرهاب كان بقرار قانون تم التوافق عليه عام 2015 الذى يضمن المنشآت العامة، ويجب أن نضيف عليها دور العبادة.