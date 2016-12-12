مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات داخلية لتجديد الدماء وتطبيق الخطط الأمنية

كتب بهجت أبو ضيف

اعتمد اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، حركة تنقلات داخلية للضباط لتجديد الدماء والعمل على تطبيق الخطط الأمنية .

وشملت الحركة نقل المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر إلى مكتب المخدرات، وتولى بدلا منه الرائد مجدى موسى رئيس مباحث الحوامدية، وتولى الرائد هانى عكاشة منصب رئيس مباحث أبو النمرس، وتولى الرائد أحمد سمير معاون بولاق الدكرور رئيس مباحث قسم الجيزة .

كما شملت حركة التنقلات نقل المقدم تامر فاروق من إدارة مكافحة جرائم الآداب إلى مباحث المصنفات، وتولى الرائد إبراهيم حسن منصب رئيس مباحث الوراق، وتولى العقيد شريف الجمل رئيس قطاع المال بمديرية أمن الجيزة.