إنضمام أحمد خير الدين وفرح علي وشادي شاش لـ« extra news»

كتبت- إنجي لطفي

أكدت مصادر لوكالة ONA، إنضمام المذيع الشاب أحمد خير الدين، والمذيع شادي شاش، إلى قناة extra news وهي القناة الإخبارية المشتركة بين شبكتي النهار وCBC.

ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية عن انضمامهم للقناة خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل، إنضمت المذيعة الشابة فرح علي وخلود زهران إلى قناة extra news للمشاركة في تقديم البرنامج الصباحي للقناة ” هذا الصباح” ويتناوب على تقديم البرنامج أيضًا كل من إبراهيم الكرداني مع الإعلامية ريهام إبراهيم والمذيعتان الشابتين لما جبريل ونانسي نور وهو البرنامج الذي يبث على الهواء من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة العاشرة .