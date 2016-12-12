أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إنضمام أحمد خير الدين وفرح علي وشادي شاش لـ« extra news»

Google+ Print
إنضمام أحمد خير الدين وفرح علي وشادي شاش لـ« extra news» إنضمام أحمد خير الدين وفرح علي وشادي شاش لـ« extra news»

الاعلامية فرح علي

كتبت- إنجي لطفي

أكدت مصادر لوكالة ONA، إنضمام المذيع الشاب أحمد خير الدين، والمذيع شادي شاش، إلى قناة extra news وهي القناة المشتركة بين شبكتي النهار وCBC.

ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية عن انضمامهم للقناة خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل، إنضمت المذيعة الشابة فرح علي وخلود زهران إلى قناة extra news للمشاركة في تقديم البرنامج الصباحي للقناة ” هذا الصباح” ويتناوب على تقديم البرنامج أيضًا كل من إبراهيم الكرداني مع الإعلامية ريهام إبراهيم والمذيعتان الشابتين لما جبريل ونانسي نور وهو البرنامج الذي يبث على الهواء من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة العاشرة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية

«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017