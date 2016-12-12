المستشار عدلى منصور: إحالة "الإرهاب" للمحاكم العسكرية يحتاج لتعديل دستورى

كتب عامر مصطفى

قال المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، إن شهداء حادث الكنيسة هم مصاب لكل المصريين، وموجه لكل المصريين، والعزاء للجميع وليس للأقباط فقط، لافتا الى أن الدولة توجه ضربات موجعة للإرهاب بسيناء فحاول توجيه رسالة تؤكد وجوده، ولكن الدولة ستنتصر، مشيرا إلى أن المصاب جلل ونعذر الشباب لأنهم سيعرفون أن الدولة تبذل كل ما فى وسعها للقضاء على مثل هؤلاء.

وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، ان عدد المتهمين كثيرين وعدد القضايا بالمحاكم كذلك والقضاء العادى متخم بالقضايا، بالإضافة الى ان قانون الاجراءات الجنائية ينص على ضمانات معينة للمتهمين ولابد من استيفاء الإجراءات، لافتا الى أنه يجب انشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها امامها ويعدل قانون الاجراءات الجنائية على ان يكون الفصل فى القضايا أسرع من الآن.

وأشار منصور إلى أن الاقتراحات المقدمة منها :"عندما يطعن فى أحكام محاكم الجنايات أمام النقض تتصدى محكمة للفصل فى القضية ولا تعود القضية مرة أخرى الى محكمة الجنايات، ووقتها سيكون أمام المتهم درجتين وهى محكمة الجنايات ثم محكمة النقض، وهو ما يحقق ضمانات للمتهم، حيث سيتم محكامته أمام درجتين للتقاضى، مشيرا الى أن إحالة القضايا للمحكمة العسكرية يحتاج تعديل دستورى.