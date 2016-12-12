أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النائب مجدى ملك يطالب بتطبيق قانون الطوارئ لمدة 6 أشهر

Google+ Print
النائب مجدى ملك يطالب بتطبيق قانون الطوارئ لمدة 6 أشهر النائب مجدى ملك يطالب بتطبيق قانون الطوارئ لمدة 6 أشهر

>كتب أحمد عبد الرحمن

طالب النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق قانون الطوارئ لمدة ستة أشهر، مشددا على ضرورة التعامل مع ملفات الإرهاب بمواجهات فكرية ومواجهات تشريعية، وكذلك بمواجهات إجرائية واستثنائية.

 

وأوضح "ملك"، خلال لقائه ببرنامج "على هوى "، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم كان محقاً، لأن المشهد الذى يُصدّر فى الشارع بأن من ارتكبوا جُرم فى حق المجتمع ومن أحرقوا ودمروا وقتلوا الأبرياء ما زالوا أحرار فى السجون، فهذه رسالة تقوى من شوكة الإرهاب، ويجب تطبيق العدالة الناجزة.

 

وأضاف "ملك"، أن مصر منذ 30 سنة كانت تُحكم بقانون طوارئ، متسائلاً: "هل ما تمر به مصر الآن أليس هو أخطر بكثير من الـ30 سنة بتوع حكم مبارك؟، ولماذا لم يتم إصدار قانون طوارئ ؟، تقدم والبرلمان سيوافق، يتم الآن لحين إصدار التشريعات، ويتم العمل بقانون طوارئ لمدة 6 أشهر رغم تحفظاتنا عليه"، موضحاً أن المؤسسة الأمنية يُعاد بنائها من جديد، حيث تحتاج لتدريب وتأهيل وإعداد.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي