النائب مجدى ملك يطالب بتطبيق قانون الطوارئ لمدة 6 أشهر

كتب أحمد عبد الرحمن

طالب النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق قانون الطوارئ لمدة ستة أشهر، مشددا على ضرورة التعامل مع ملفات الإرهاب بمواجهات فكرية ومواجهات تشريعية، وكذلك بمواجهات إجرائية واستثنائية.

وأوضح "ملك"، خلال لقائه ببرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم كان محقاً، لأن المشهد الذى يُصدّر فى الشارع بأن من ارتكبوا جُرم فى حق المجتمع ومن أحرقوا ودمروا وقتلوا الأبرياء ما زالوا أحرار فى السجون، فهذه رسالة تقوى من شوكة الإرهاب، ويجب تطبيق العدالة الناجزة.

وأضاف "ملك"، أن مصر منذ 30 سنة كانت تُحكم بقانون طوارئ، متسائلاً: "هل ما تمر به مصر الآن أليس هو أخطر بكثير من الـ30 سنة بتوع حكم مبارك؟، ولماذا لم يتم إصدار قانون طوارئ ؟، الحكومة تقدم والبرلمان سيوافق، يتم الآن لحين إصدار التشريعات، ويتم العمل بقانون طوارئ لمدة 6 أشهر رغم تحفظاتنا عليه"، موضحاً أن المؤسسة الأمنية يُعاد بنائها من جديد، حيث تحتاج لتدريب وتأهيل وإعداد.