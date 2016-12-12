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غادة والى لـ"خالد صلاح": 1500 جنيه معاشا لأسر ضحايا الإرهاب وآخر تأمينى

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غادة والى لـ"خالد صلاح": 1500 جنيه معاشا لأسر ضحايا الإرهاب وآخر تأمينى غادة والى لـ"خالد صلاح": 1500 جنيه معاشا لأسر ضحايا الإرهاب وآخر تأمينى

>كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها بالأمس كانت متواجدة بمقر الكنيسة البطرسية ثم فى المستشفى، واليوم قدمت واجب العزاء فى البطريركية، مضيفة أن الإجراءات المتخذة عبارة عن نوعين، أحدهما معاش لكل أسر المدنيين من ضحايا الإرهاب وقيمته 1500 جنيه، بالإضافة للمعاش التأمينى.

 

وأضافت غادة والى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى "، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن التعويضات 100 ألف جنيه فى حالة الوفيات، وفقاً لقانون المعاشات الاستثنائية للدولة، وهو قرار مجلس الوزراء صدر العام الماضى، مشيرة إلى أنه يتم صرف المعاش التأمينى وفقاً لقانون التأمينات لأن دفع التأمينات لصرف المعاش، وهناك معاش استثنائى آخر لضحايا الإرهاب من المدنين راجعه  مجلس الدولة وتم إقراره.

 

 


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