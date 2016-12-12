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حارس إنبى: كنا ندّا للأهلي.. وحصدنا نقطة صعبة

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حارس إنبى: كنا ندّا للأهلي.. وحصدنا نقطة صعبة حارس إنبى: كنا ندّا للأهلي.. وحصدنا نقطة صعبة

>كتب حسام الحاج

أعرب على لطفى، حارس مرمى إنبى، عن سعاته من التعادل السلبى أمام الأهلي، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على ملعب بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف لطفى فى تصريحات لقناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر: "راض عن حصد نقطة صعبة من التعادل أمام المارد الأحمر، خاصة أن أداءه ثابت وقوى من بداية الدورى".

تابع حارس مرمى الفريق البترولى: "لعبنا مع الأهلي بكفة متوازنة وكنا نداً له وتبادلنا الهجمات وأهدرنا العديد من الفرص"، كما علق على إمكانية انضمامه للمنتخب الوطنى قائلأ: "ببذل قصارى جهدى وأتمنى ذلك".


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