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القاء مواد رغوية لمنع اشتعال النيران بعد تسرب بنزين من سيارة بكفر الشيخ

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القاء مواد رغوية لمنع اشتعال النيران بعد تسرب بنزين من سيارة بكفر الشيخ القاء مواد رغوية لمنع اشتعال النيران بعد تسرب بنزين من سيارة بكفر الشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكن رجال  الحماية المدنية بكفر الشيخ من إنقاذ وسط مدينة كفر الشيخ من كارثة حدوث حريق محتمل ، باحتواء تسريب البنزين من إحدى السيارات الملاكي، والذي انتشر لمسافة 50 متر بجوار برج الشرطة ومديرية التربية والتعليم وشركة بيع المصنوعات.

و تم التعامل مع التسريب في الشارع بطريقة فنية ، قبل أن تحدث كارثة محققة ، حال قيام أى من المارة بإلقاء عقب سجائر أو أي مواد من الممكن أن تشعل النار في الطريق .

وألقت سيارات الدفاع المدني مواد رغوية لغسل بقعة التسرب من السيارة والشارع وتنظيفها تماماً واستمرت سيارات الإطفاء تقف في الشارع حتي تم التأكد من إزالة الخطر، والوصول لصاحب السيارة والتأكد من عدم تعمد واقعة تسرب البنزين.

 

 


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