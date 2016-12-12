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ضبط 16 قضية آداب خلال حملة أمنية بمدينة أسيوط

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ضبط 16 قضية آداب خلال حملة أمنية بمدينة أسيوط ضبط 16 قضية آداب خلال حملة أمنية بمدينة أسيوط

>أسيوط - هيثم البدرى

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الآداب بمحافظة أسيوط من ضبط 16 قضية آداب متنوعة، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة على أحياء مدينة أسيوط، لضبط كل ما يخل بالآداب العامة ومنع الخروج عن القانون.

 

وتلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الآداب بالمديرية، يفيد تمكن حملة أمنية مكبرة برئاسته وعضوية ضباط مباحث القسم، استهدفت أحياء مدينة أسيوط من ضبط 16 قضية آداب تضمنت محلات عامة بدون ترخيص وعرض أفلام إباحية على الهاتف المحمول، تم تحرير المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.


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