اهتمام إعلامى إسرائيلى بتسلم مصر الغواصة الألمانية 1400 / 209

كتب : محمود محيى

تترقب إسرائيل على كافة المستويات السياسية والأمنية والإعلامية، وصول أول غواصة مصرية من ألمانيا ضمن صفقة الغواصات التى وقعتها القاهرة العام الماضى مع برلين والتى بموجبها تحصل البحرية المصرية على 4 غواصات من طراز "1400 / 209" .

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الغواصة التى بنيت فى أحواض شركة" تايسين جروب" الالمانية ستشكل قفزة اضافية وتكنولوجية إلى الأمام بالنسبة للقوات البحرية المصرية، وستعزز القدرة على الدفاع عن أمن مصر القومى والتعامل مع التحديات والتهديدات المختلفة التى قد تضر بأمن سواحل مصر ومياهها الاقليمية.

وأضافت الصحيفة أن البحرية المصرية، تبنى قدرات عسكرية ضخمة خلال الفترة الأخيرة، وتضع نصب أعينها الصفقات العسكرية التى تعقدها إسرائيل بالنسبة سلاحها البحرى.

وكان قد تم رفع العلم المصرى على الغواصة المصرية اليوم الاثنين، فى مدينة "كييل" الألمانية، وسط أجواء احتفالية.

وفى السياق نفسه، ذكرت قناة "i24news" الإخبارية الإسرائيلية، أن وزير الاقتصاد الألمانى زيجمار جابريل، كان قد صادق على الصفقة بين شركة "تيسين جروب" للأنظمة البحرية ومصر مطلع العام الماضى.

وأضافت القناة العبرية أن الصفقة تتعلق بشراء مصر 4 غواصات من ذات الشركة الألمانية، وهى نفس الشركة التى تبيع الغواصات من طراز "دولفين" لسلاح البحرية الإسرائيلية.

فيما قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، التى تناولت الصفقة بشكل واسع خلال تقرير لها،إن الغواصات الألمانية التى ستحصل عليها مصر ستنافس نظيرتها الإسرائيلية، حيث أن تل أبيب تعاقدت مع الشركة نفسها لبناء غواصات مماثلة.

وأكدت الصحيفة العبرية، أنه ليست إسرائيل فقط فى المنطقة التى تشترى أسلحة ثقيلة بل أن مصر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية من رفع مستوى قدراتها بشكل كبير، وتضع نصب أعينها التطور الكبير الذى يقوم به الجيش الإسرائيلى.

ولفتت معاريف، إلى أن الغواصة 209/1400، واحدة من بين 3 غواصات ستأتى إلى مصر وفقا لجدول زمنى محدد مسبقا، مشيرة إلى أنه كان قد كشف مؤخرا، مساهمة كلا من الإمارات وإيران فى الشركة الألمانية المصنعة لتلك الغواصات.

ويبلغ طول هذه الغواصات حوالى 65 مترا، وعرضها حوالى 6 أمتار، وتصل سرعتها تحت الماء لحوالى 21.5 عقدة بحرية، وفى السطح حوالى 11 عقدة، ويمكنها الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى فى البحر وحوالى 8000 ميل بحرى فى المياه الضحلة، كما يمكنها حمل حوالى 30 بحارا ومجهزة بـ 8 أنابيب طوربيد وصواريخ بحر - بحر.