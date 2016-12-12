سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12/12/2016 بالمصنعية والجنيه الذهب في محلات الصاغة

سعر الذهب اليوم في مصر، حيث متابعة وآخر أخبار المعدن النفيس في محلات الصاغة، حيث يعتبر الذهب أفضل سلعة تخزينية محافظة على قيمتها، ونتابع في هذا التقرير سعر المعدن النفيس، جميع العيارات الموجودة في مصر، وهي عيار 18 و21 و24، وكذلك نتابع سعر الجنيه الذهب وأوقية الذهب العالمي.

وسادت حالة من الهدوء الشديد أسواق تداول الذهب، والملاحظ أن سعر الذهب قد صعد إلى أكثر من الضعف للجرام الواحد خلال أقل من 6 أشهر فقط، وجاء قرار الحكومة بتعويم الجنيه وخفض قيمته ليزيد من صعوبة الأمر، ويضيف مزيد من الارتفاع إلى الأسعار، ومع متابعة لآخر أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة وأسواق تداول الذهب الذي يتأثر بسعر أوقية الذهب العالمي، وأيضا سعر العملة الخضراء في البنوك والسوق السوداء.



سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12/12/2016

واصلت أسعار الذهب في مصر تغيراتها في سوق الذهب ومحلات الصاغة، وهدأت حركة البيع والشراء هذه الأيام بسبب الارتفاع المستمر في الدولار، ويأمل المواطنون بعودة النشاط في محلات الصاغة مرة أخرى، وتوجد حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر بسبب ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

سعر الذهب عيار 18: 508 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 593 جنيه.

سعر الذهب عيار 24: 677 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 4744 جنيه.

سعر أوقية الذهب: 1167 دولار.

شبكةعيونالإخبارية

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