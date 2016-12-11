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الكنيسة: الرئيس السيسى يتقدم الجنازة الرسمية غدا بمشاركة كبار رجال الدولة

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الكنيسة: الرئيس السيسى يتقدم الجنازة الرسمية غدا بمشاركة كبار رجال الدولة الكنيسة: الرئيس السيسى يتقدم الجنازة الرسمية غدا بمشاركة كبار رجال الدولة

>أ ش أ

قال الأنبا بولا، أسقف طنطا رئيس المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتقدم جنازة رسمية لشهداء حادث الكنيسة البطرسية فى الثالثة من عصر غد من أمام النصب التذكارى للجندى المجهول بمدينة نصر، برفقة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وكبار رجال الدولة.

 

وأضاف الأنبا بولا، فى مؤتمر صحفى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن طقس صلوات الجناز يترأسه البابا تواضروس، فى تمام العاشرة والنصف صباحا بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، على أن يصل المطارنة والأساقفة والكهنة المشاركين فى الصلوات من خلال وسائل نقل جماعى خاص بالقوات المسلحة التى ستتولى تنظيم الجنازة.

 

وأشار أن الجثامين ستصل إلى الكنيسة بسيارات الإسعاف على أن يكون معهم ممثل من أسر الشهيد، مؤكدا أن حضور صلاة الجناز سيكون قاصرا على أسر الشهداء والذى يتم توزيع تصاريح دخول لهم.

 

وأوضح أن التغطية الإعلامية ستكون قاصرة على التليفزيون المصرى، وسيكون البث مباشرة.

 


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