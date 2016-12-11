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جنش لمسئولى الزمالك: لن أرحل والأهلي خارج حساباتى

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جنش لمسئولى الزمالك: لن أرحل والأهلي خارج حساباتى جنش لمسئولى الزمالك: لن أرحل والأهلي خارج حساباتى

>كتب أحمد توفيق

حرص محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك، على إيصال رسالة صريحة لمسئولى القلعة البيضاء بأنه لا يسعى للرحيل خلال الفترة المقبلة، واستمراره داخل النادى قرار نهائى بالنسبة له.

 

وقال جنش لمسئولى الزمالك خلال جلسة اعتذاره لمرتضى منصور رئيس النادى، إنه لا يفكر فى الرحيل عن الزمالك خلال الوقت الحالى، وأن القلعة البيضاء هى بيته الذى يرتاح فيه ويتمنى الاستمرار بداخله حتى يعتزل كرة القدم نهائياً.

 

كما أكد جنش أن النادى الأهلى خارج حساباته نهائيا، وأنه لا يفكر فى الانتقال للقلعة الحمراء مثلما تردد فى الآونة الأخيرة ،وأن المفاوضات التى تمت معه أصبحت معتادة بالنسبة له وسبق وحدثت فى عدة مناسبات.


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