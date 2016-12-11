المران الأخير يعدل تشكيل إنبى قبل مواجهة الأهلى

كتب عمرو جاب الله

قرر طارق العشرى المدير الفنى لإنبى، إعادة عمرو طارق إلى مركز الظهير الأيسر بدلاً من قلب الدفاع، أمام الأهلى، غدًا الاثنين، فى الجولة الـ15 بالدورى، بعدما كان لديه نية فى الدفع بأحمد عبد العزيز "زيزو" فى هذه الجبهة نظرًا لغياب عمرو الحلوانى الظهير الأساسى للفريق للإصابة.

جاء قرار العشرى بتعديل التشكيل خاصة أن زيزو لم يشارك مع الفريق منذ قدومه من أسوان فى الصيف الماضى ما قد يضعف تلك الجبهة خاصة مع صعوبة المواجهة لذلك سيدفع المدير الفنى لإنبى بصلاح سليمان فى مركز قلب الدفاع بجوار رامى صبرى وعمرو طارق فى الجبهة اليسرى.

من المتوقع أن يخوض إنبى مواجهة الأهلى بتشكيل مكون من: "على لطفى فى حراسة المرمى، عبد الله جمعة ورامى صبرى وصلاح سليمان وعمرو طارق فى خط الدفاع، إيمانويل إيجبتور وعلى عيد وأمامهم صلاح عاشور فى خط الوسط، محمود قاعود ومحمد بسيونى وعمرو مرعى فى خط الهجوم".