هانى عزيز: جنازة رسمية غدا لضحايا الكنيسة أمام المنصة بحضور كبار رجال الدولة

كتب عامر مصطفى

قال هانى عزيز، أمين عام جمعية محبى مصر السلام، إن البابا تواضروس سيترأس قداس صلاة الجنازة على ضحايا حادث تفجير الكنيسة البطرسية الذى وقع صباح اليوم الأحد، وذلك غدا فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر كنيسة العذراء بمدينة نصر، كما سيحضر لفيف من المجمع المقدس وأهالى شهداء الحادث.

وأضاف عزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على قناة on E، أنه سيكون هناك جنازة رسمية أمام المنصة بمدينة نصر بحضور كبار رجال الدولة والمسئولين ونواب البرلمان، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة والقوات المسلحة.

وتابع عزيز "الحزن كان يخيم على البابا تواضروس، مما جعله يقطع زيارته الرسمية لليونان بعد سماعه الخبر صباح اليوم، وحضر عدد كبير من نواب المجلس، وكذلك بعض الوزراء الذين حضروا لمقر الكنيسة بالعباسية، كما تواصل معه جميع المسئولين"، ورد "عزيز" على تجاوزات بعض الشباب أمام الكنيسة، قائلا:" التجاوزات التى خرجت ليست من شباب الكنيسة ويجب التفريق فيه، والتعبير يكون دائما بالشموع والصلبان، وتجاوز اليوم معروف من خلفه والدولة ستتعامل معه".