القبض على شاب يرتدى ملابس نسائية ونقابا أمام كنيسة الكرازة المرقسية بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

ألقى أفراد الخدمة الأمنية المكلفة بتأمين كنيسة الكرازة المرقسية بدائرة قسم ثان أسيوط، قبل قليل، القبض على شخص يرتدى نقابا أمام الكنيسة.

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود بلاغ من الخدمة الأمنية المكلفة بتأمين كنيسة الكرازة المرقسية بشارع تقسيم البترول بدائرة قسم ثان أسيوط، بتمكنهم من القبض على شاب يرتدى ملابس نسائية ونقاب أثناء مروره بمحيط الكنيسة.

وعلى الفور انتقل الرائد أمين طلعت والنقيب حسام البارودى معاونا مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتم اقتياد المتهم إلى قسم ثان أسيوط، وتم التحفظ عليه وجار استجوابه واستكمال التحريات حول الواقعة.