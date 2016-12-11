أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القبض على شاب يرتدى ملابس نسائية ونقابا أمام كنيسة الكرازة المرقسية بأسيوط

Google+ Print
القبض على شاب يرتدى ملابس نسائية ونقابا أمام كنيسة الكرازة المرقسية بأسيوط القبض على شاب يرتدى ملابس نسائية ونقابا أمام كنيسة الكرازة المرقسية بأسيوط

>أسيوط - هيثم البدرى

ألقى أفراد الخدمة الأمنية المكلفة بتأمين كنيسة الكرازة المرقسية بدائرة قسم ثان أسيوط، قبل قليل، القبض على شخص يرتدى نقابا أمام الكنيسة.

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود بلاغ من الخدمة الأمنية المكلفة بتأمين كنيسة الكرازة المرقسية بشارع تقسيم البترول بدائرة قسم ثان أسيوط، بتمكنهم من القبض على شاب يرتدى ملابس نسائية ونقاب أثناء مروره بمحيط الكنيسة.

وعلى الفور انتقل الرائد أمين طلعت والنقيب حسام البارودى معاونا مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتم اقتياد المتهم إلى قسم ثان أسيوط، وتم التحفظ عليه وجار استجوابه واستكمال التحريات حول الواقعة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365