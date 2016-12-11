موجز أخبار مصر للساعة 10.. وزير الداخلية للبابا: دماء الشهداء لن يضيع سدى

نشر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، أهمها إدانة الاتحاد الأوروبى لتفجير الكنيسة البطرسية وتأكيد دعمه لمصر، وإعلان الصحة أن ارتفاع عدد شهداء حادث الكنيسة البطرسية إلى 24، 10ومطالبة نواب بـ"دعم مصر" بإحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكرى.

أعرب الاتحاد الأوروبى عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث الكنيسة البطرسية، وقال المتحدث باسم الاتحاد في بيان اليوم: إن الاتحاد يقف جنبا إلى جنب مع مصر فى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب فى البلاد.

أكد الدكتور خالد الخطيب، رئيس قطاع الرعاية العاجلة بوزارة الصحة، ارتفاع حالات الوفاة فى حادث تفجير الكنيسة البطرسية إلى 24 حالة بعد وفاة حالة بمستشفى الدمرداش مساء اليوم.

نجح أسطورة برشلونة الإسبانى ليونيل ميسى، فى خطف صدارة هدافى الدورى الإسباني، من غريمه التقليدى كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد، وذلك عقب تسجيله ثنائية فى مرمى أوساسونا بالجولة الـ15 من عمر مسابقة الليجا.

تقدم مجموعة من نواب ائتلاف دعم مصر، بطلب للمهندس المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف، بالاجتماع مع الحكومة لوضع الصيغة المناسبة أو ما يلزم نحو أى تعديلات تشريعية، لإحالة قضايا الارهاب إلى القضاء العسكرى، وذلك لما تمثله الجرائم الارهابية من اعتداء على الحريات والممتلكات، وتهدد الأمن القومى للبلاد.

ينشر اليوم السابع بيان لوزارة الصحة يضم أسماء المتوفين فى حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية،

أدان مجلس الأمن فى بيان صادر، اليوم الأحد، بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الخسيس والجبان الذى استهدف الكنيسة البطرسية بالقاهرة، الذى راح ضحيته 24 مواطنًا وأصيب 49 آخرون.

قال محمد زكى السويدى، زعيم الأغلبية فى البرلمان، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يمثل أولوية لدى ائتلاف دعم مصر، موضحا أنه فى الإجراءات يأتى المتهم بعدد كبير من شهود الإثبات وشهود النفى ليعطل الإجراءات بالسنوات لاستغلال بعض الثغرات فى القانون والتى تسمح بالتمادى فى الإجراءات.

قال اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لـ قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى اتصال هاتفي، أن الضحايا هم أبناء الوطن وشهداؤه، ووزارة الداخلية لن تترك حقهم يضيع سدى وقد بادرت بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للعمل على سرعة ضبط الإرهابيين فى هذا الحادث الآثم الخسيس الذى يستهدف المصريين جميعاً ولن يفلتوا بجريمتهم النكراء من قبضة الشرطة التى ستقتص منهم وتقدمهم للعدالة فى أقرب وقت.

نفت الإعلامية ريهام سعيد، التعدى عليها أو الإعلاميين خلال تواجدها بمكان حادث تفجير الكنيسة البطرسية، مشيرة إلى أن الفيديوهات كانت عبارة عن تدافع للمواطنين، بسبب تجمهرالبعض ممن يقدمون شكاوى أو يطلبون خدمات.

طالب نواب بلجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بضرورة محاكمة كل المتورطين فى قضايا الإرهاب أمام المحاكم العسكرية، لأن إحالتهم للقضاء العادى يعرقل سير المحاكمات الناجزة والتى تساهم بشكل كبير فى التصدى للظاهرة،