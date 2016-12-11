بالصور.. سيدات طائرة الأهلى يتوجن بلقب البطولة العربية للأندية

كتب - ندى مجاهد - تصوير كريم عبد الكريم

توج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى بلقب البطولة العربية للأندية الثامنة عشر والتى استضافتها مصر باستاد القاهرة، بعد الفوز على المجمع الجزائرى بنتيجة 3 /0 فى النهائى.

كان فريق القلعة الحمراء قد فاز فى جميع مواجهاته بثلاثية نظيفة على كل من الدفاع المغربى والبحرين البحرينى والمتين اللبنانى ودى لا سال الأردنى قبل أن تحصل الفرق المشاركة على راحة سلبية من المباريات أمس السبت.



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