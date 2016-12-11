أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 / 12 / 2016

كتب عمرو جاب الله

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 / 12 / 2016 العديد من الأخبار المهمة والتى نستعرضها فى التقرير التالى وعلى رأسها قائمتا الأهلى والزمالك لمواجهتى إنبى وبتروجت على الترتيب فى إطار بطولة الدورى الممتاز.

الأهلى يرتدى شارات سوداء أمام إنبى حدادا على ضحايا "الكاتدرائية"

قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى، ارتداء "شارات" سوداء فى مباراة إنبى المقرر لها غدا الاثنين، فى الجولة الـ ١٥ للدورى، حدادا على ضحايا حادث الكنيسة البطرسية.

الكاف يرسل "لجان تفتيش" على الأهلى والزمالك قبل قرعة دورى الأبطال

يرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، لجانًا للتفتيش على رخص الاحتراف لأندية الأهلى والزمالك والمصرى وسموحة، وهى الأندية التى ستشارك فى بطولتىّ دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية فى النسخة الجديدة.

وكشف مصدر بالاتحاد الافريقى لـ"اليوم السابع"، عن أن الكاف قرر عدم السماح لأى نادٍ لم يحصل على رخصة الاحتراف النهائية بالمشاركة فى بطولاته بداية من النسخة المقبلة، مؤكدًا أن هناك لجانًا من الكاف ستصل مصر خلال الفترة المقبلة للتفتيش على هذه الرخص للأندية الأربعة المشاركة فى بطولات الموسم المقبل، وفى حالة عدم التأكد من الحصول عليها سيتم استبعاد هذه الأندية من المشاركة.

أعلن الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد حلمى قائمة مباراة الفريق أمام بتروجت المقرر لها الثلاثاء المقبل بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ15 للدورى الممتاز.