أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 / 12 / 2016

>كتب عمرو جاب الله
شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 / 12 / 2016 العديد من الأخبار المهمة والتى نستعرضها فى التقرير التالى وعلى رأسها قائمتا الأهلى والزمالك لمواجهتى إنبى وبتروجت على الترتيب فى إطار بطولة الدورى الممتاز.
الأهلى يرتدى شارات سوداء أمام إنبى حدادا على ضحايا "الكاتدرائية"
قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى، ارتداء "شارات" سوداء فى مباراة إنبى المقرر لها غدا الاثنين، فى الجولة الـ ١٥ للدورى، حدادا على ضحايا حادث الكنيسة البطرسية.
الكاف يرسل "لجان تفتيش" على الأهلى والزمالك قبل قرعة دورى الأبطال
يرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، لجانًا للتفتيش على رخص الاحتراف لأندية الأهلى والزمالك والمصرى وسموحة، وهى الأندية التى ستشارك فى بطولتىّ دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية فى النسخة الجديدة.
وكشف مصدر بالاتحاد الافريقى لـ"اليوم السابع"، عن أن الكاف قرر عدم السماح لأى نادٍ لم يحصل على رخصة الاحتراف النهائية بالمشاركة فى بطولاته بداية من النسخة المقبلة، مؤكدًا أن هناك لجانًا من الكاف ستصل مصر خلال الفترة المقبلة للتفتيش على هذه الرخص للأندية الأربعة المشاركة فى بطولات الموسم المقبل، وفى حالة عدم التأكد من الحصول عليها سيتم استبعاد هذه الأندية من المشاركة.
أعلن الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد حلمى قائمة مباراة الفريق أمام بتروجت المقرر لها الثلاثاء المقبل بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ15 للدورى الممتاز.
وضمت قائمة نادى الزمالك 18 لاعبا هم: أحمد الشناوى وطارق حامد وإبراهيم صلاح وشوقى السعيد وشيكابالا ومحمد ناصف وأيمن حفنى ومعروف يوسف وباسم مرسى وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم وصلاح ريكو وستانلى ومايوكا وعلى جبر ومحمود حمدى وأسامة إبراهيم وعمر صلاح.
ربيعة يظهر فى قائمة الأهلي لأول مرة أمام إنبى والبدرى يستبعد معلول
أعلن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى عن قائمة فريقه لمباراة إنبى المقرر لها غدًا بالجولة الـ15 للدورى.
وشهدت القائمة عودة حسام غالى لاعب الوسط بعد غياب طويل بسبب الإصابة بمزق فى الخلفية كما ظهر المدافع الشاب رامى ربيعة لأول مرة هذا الموسم بعد غياب طويل بسبب الإصابة وإجراء جراحة فى الركبة، فيما استبعد حسام البدرى التونسى على معلول لأسباب فنية.
انتهاء أزمة "جنش" مع الزمالك بعد زيارته لأحمد مرتضى بصحبة "تيجانا"
انتهت أزمة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، فى جلسة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء وفى حضور إسماعيل يوسف مدير الكرة بالنادى وذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
تراجع مجلس إدارة نادى الإسماعيلى عن الدعوة لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لمناقشة الانسحاب من الدورى بسبب الأخطاء التحكيمية المتكررة خلال الجولات الماضية والتى تسببت فى التأثير سلبًا على الدراويش وحرمته من تحصيل عدد من النقاط خلال الجولات الماضية، بعدما أعلن مجلس الدراويش نيته فى الانسحاب والتضامن مع الزمالك بسبب أزمة الأخطاء التحكيمية.
شهدت البطولة الأفريقية لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة للناشئين والشباب، سيطرة الفراعنة على عدد من الميداليات المتنوعة ما بين الذهب والفضة والبرونز.
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