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لميس الحديدى: مجموعة مندسة حاولت الاعتداء على أمام الكنيسة و4 شباب تصدوا لهم

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لميس الحديدى: مجموعة مندسة حاولت الاعتداء على أمام الكنيسة و4 شباب تصدوا لهم لميس الحديدى: مجموعة مندسة حاولت الاعتداء على أمام الكنيسة و4 شباب تصدوا لهم

>كتب عامر مصطفى

علقت الإعلامية لميس الحديدى، على تعرضها اليوم لمحاولة اعتداء أثناء توجهها إلى مقر الكاتدرائية بالعباسية لتغطية حادث تفجير الكنيسة البطرسية الذى راح ضحيته 23 شهيدا، و49 مصابا، قائلة:" عندما ذهبنا هناك لتغطية الأحداث تفاجأت بمجموعة مندسة وسط المتواجدين أمام الكاتدرائية حاولوا الاعتداء علينا بدون سبب".

 

وروت لميس الحديدى، أثناء تقديمها برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سى بى سى" ما حدث لها، قائلة:" أربعة شباب استطاعوا حمايتها وتصدوا للمعتدين، والشباب قادوها لسيارة شخص كان يصطحب ابنته لإجراء غسيل كلوى حيث قام بتوصيلها لمنزلها"، موجهة الشكر له وللشباب الذين حموها.

 


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