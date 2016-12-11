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رئيس جامعة القناة: تطوير منشآت نادى العاملين بالجامعة وخطة لجذب الأعضاء

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رئيس جامعة القناة: تطوير منشآت نادى العاملين بالجامعة وخطة لجذب الأعضاء رئيس جامعة القناة: تطوير منشآت نادى العاملين بالجامعة وخطة لجذب الأعضاء

>الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة نادى العاملين بجامعة قناة السويس، اليوم الأحد، أن هناك خطة شاملة لتطوير النادى لجذب الأعضاء والاستفادة من الخدمات التى يقدمها النادى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادى العاملين بجامعة قناة السويس، الذى عقد برئاسته وعضوية المهندس محمد النساج أمين عام الجامعة، والمحاسب سمير النجار مدير عام الشئون المالية، وفاطمة فؤاد مدير عام التوجيه المالى والإدارى، ونبيل اللاوى مدير النادى، والمهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير عام الإعلام، ومحمد صالح عطا ومحمد متولى محمد، كأعضاء فوق السن، وأيمن نجاح حسن عضو نقابى وأسماء محمد عبد الله وأحمد سلامة الراضى، ومحمد جمال سلامة أعضاء تحت السن.

وخلال الاجتماع عرض الأعضاء أفكارا تهدف إلى التجديد فى سياسة العمل بالنادى، وتم الاتفاق على خطة العمل المقبلة، التى تتضمن تطوير فى المنشآت وفتح منافذ لبيع منتجات كليات السياحة والزراعة والطب البيطرى من لحوم ودواجن ومخبوزات كما تضمن الاجتماع عرضًا لتطوير قاعة الأفراح وحمام السباحة لجذب الأعضاء.


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