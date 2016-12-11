وزير الصحة لـ"خالد صلاح": 23 شهيدا و50 مصابا ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن عدد المتوفين فى حادث تفجير الكنيسة البطرسية 23 شهيداً، والمصابين وصلوا إلى 50 مصاباً بينهم 3 أطفال، و8 رجال والباقى من السيدات سواء متوفين أو مصابين، موضحاً أنهم متواجدون فى ثلاث مستشفيات وهم الدمرداش ودار الشفاء والجلاء العسكرى، التى بها خمس حالات، منهم الأم بسمة سلمان تاضروس 30 سنة ومعها أطفالها الثلاثة مصابين.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أنه شاهد تواجد رؤساء الأقسام فى مستشفى الدمرداش، أما فى دار الشقاء كان بها 9 مصابين وفى الرعاية المركزة باقى الحالات، موضحاً أن بعض الحالات تم نقلها لمستشفى الجلاء العسكرى، مشيراً إلى أن 25 سيارة إسعاف تواجدت وقت الحادث.