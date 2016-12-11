أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر -
صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية -
صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير -
كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الصحة لـ"خالد صلاح": 23 شهيدا و50 مصابا ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية

Google+ Print
وزير الصحة لـ"خالد صلاح": 23 شهيدا و50 مصابا ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية وزير الصحة لـ"خالد صلاح": 23 شهيدا و50 مصابا ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية

>كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن عدد المتوفين فى حادث تفجير الكنيسة البطرسية 23 شهيداً، والمصابين وصلوا إلى 50 مصاباً بينهم 3 أطفال، و8 رجال والباقى من السيدات سواء متوفين أو مصابين، موضحاً أنهم متواجدون فى ثلاث مستشفيات وهم الدمرداش ودار الشفاء والجلاء العسكرى، التى بها خمس حالات، منهم الأم بسمة سلمان تاضروس 30 سنة ومعها أطفالها الثلاثة مصابين.

 

وأضاف  الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى "، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أنه شاهد تواجد رؤساء الأقسام فى مستشفى الدمرداش، أما فى دار الشقاء كان بها 9 مصابين وفى الرعاية المركزة باقى الحالات، موضحاً أن بعض الحالات تم نقلها لمستشفى الجلاء العسكرى، مشيراً  إلى أن 25 سيارة إسعاف تواجدت وقت الحادث.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي