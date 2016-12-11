رئيس "دعم مصر" لـ خالد صلاح: تعديل قانون الإجراءات الجنائية من أولوياتنا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال محمد زكى السويدى، زعيم الأغلبية فى البرلمان، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يمثل أولوية لدى ائتلاف دعم مصر، موضحا أنه فى الإجراءات يأتى المتهم بعدد كبير من شهود الإثبات وشهود النفى ليعطل الإجراءات بالسنوات لاستغلال بعض الثغرات فى القانون والتى تسمح بالتمادى فى الإجراءات.

وأضاف السويدى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أنه لا بد من وجود محاكمات عسكرية وألا ننتظر أن يكون هناك تشريع ونعتبر أن مصر فى حالة حرب، موضحاً أن السلطة التشريعية لديها الأدوات، كما أن التعديلات فى الإجراءات الجنائية تحتاج تعديلا تشريعيا، وهو جاهز ومن الأولويات للدخول فى الدراسة من قبل اللجنة المعنية.

وأوضح أنه من الصعب إحالة المحاكمات القديمة إلى المحكمة العسكرية، مطالباً بسرعة تنفيذ الأحكام، لافتاً إلى أن العدالة يجب تنفيذها على الجميع، والموضوع يتعلق بكل المصريين و"الغضب داخلنا جميعاً".