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ريهام سعيد لـ"خالد صلاح": لم يتم الاعتداء علىّ أمام الكنيسة وما حدث كان تدافع

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ريهام سعيد لـ"خالد صلاح": لم يتم الاعتداء علىّ أمام الكنيسة وما حدث كان تدافع ريهام سعيد لـ"خالد صلاح": لم يتم الاعتداء علىّ أمام الكنيسة وما حدث كان تدافع

>كتب أحمد عبد الرحمن

نفت الإعلامية ريهام سعيد، التعدى عليها أو الإعلاميين خلال تواجدها بمكان حادث تفجير الكنيسة البطرسية، مشيرة إلى أن الفيديوهات كانت عبارة عن تدافع للمواطنين، بسبب تجمهرالبعض ممن يقدمون شكاوى أو يطلبون خدمات.

 

وأضافت ريهام سعيد،  خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى "، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن العمل الإرهابى القذر يرفضه المصريون، والمتواجدون فى محيط الكاتدرائية كانوا فى منتهى الاحترام، وعلى قدر الغضب والحزن، أكدوا لها أنها فتنة ولن تحدث، مشيرة إلى أن هناك أشخاص ملامحهم غريبة وليسوا مسيحيين أو لهم علاقة بالموضوع كانوا يقفون فقط ليهيجوا المواطنين، مردفة: "واحد قال امسكوها دا جوزها إخوانى.. دى نكتة طبعاً".

 

وتابعت: "كان فيه عناصر موجودة بتعمل غسيل مخ للناس اللى واقفة"، مستطردة :"لما بننزل نغطى.. عشان شغلنا ونقف جنب الناس".

 


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