وزير الداخلية للبابا تواضروس : لن نترك حق ضحايا حادث العباسية يضيع سدى

كتب محمود عبد الراضى

قال اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لـ قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى اتصال هاتفي، أن الضحايا هم أبناء الوطن وشهداؤه، ووزارة الداخلية لن تترك حقهم يضيع سدى وقد بادرت بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للعمل على سرعة ضبط الإرهابيين فى هذا الحادث الآثم الخسيس الذى يستهدف المصريين جميعاً ولن يفلتوا بجريمتهم النكراء من قبضة الشرطة التى ستقتص منهم وتقدمهم للعدالة فى أقرب وقت.

وشدد وزير الداخلية على أن رجال الشرطة يصرون على إستكمال مسيرتهم فى حماية وتأمين مقدرات الوطن مهما كانت التحديات وكلفهم ذلك من تضحيات.

وأعرب قداسة البابا فى حديثه لوزير الداخلية عن تقديره العميق لتضحيات وجهود رجال الشرطة وإيمانه الكامل بأن يد الأجهزة الأمنية قوية وقادرة على دحر الإرهاب وإجتثاث جذوره معرباً عن ثقته فى أن العدالة ستلاحق هؤلاء الإرهابيين الذين لن يستطيعون بجرائمهم أن يفرقوا بين أبناء الشعب المصرى والذين يلتفون حول وطنهم وقيادتهم.

وكان اللواء مجدي عبد الغفار أجرى إتصالاً هاتفياً بقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية فور عودته من خارج البلاد وتقدم لسيادته بخالص العزاء والمواساة فى ضحايا الحادث الإرهابى الغاشم الذى شهدته الكنيسة البطرسية صباح اليوم متمنياً للمصابين سرعة الشفاء العاجل.