بالصور.. ضبط 15 طن سكر و4 أطنان أرز ناقص الوزن داخل مركز تعبئة بقنا

قنا: هند المغربى

تباشر نيابة بندر قنا التحقيقات فى ضبط 15 طن سكر و4 أطنان أرز بدون فواتير وناقص الوزن داخل مركز تعبئة بقنا.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا تلقى إخطارا من العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية يفيد ورود معلومات إلى مباحث التموين عن قيام مركز للتعبئة بمدينه قنا بالتلاعب فى أوزان المواد الغذائية " سكر وأرز " وتقليد علامات تجارية واحتكار سلعة وحبسها عن التداول وبعد تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث التموين من مداهمة المركز الذى تبين أنه ملك "عبد الناصر ع ب" وعثر بداخله على 15 طن سكر و4 أطنان أرز بدون فواتير أو مستندات وأوزان ناقصة وعلامات تجارية مقلدة وميزان حساس.

تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.