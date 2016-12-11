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مدير أمن البحيرة ينعى ضحايا الحادث الإرهابى بالكنيسة البطرسية

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مدير أمن البحيرة ينعى ضحايا الحادث الإرهابى بالكنيسة البطرسية مدير أمن البحيرة ينعى ضحايا الحادث الإرهابى بالكنيسة البطرسية

>البحيرة جمال أبو الفضل

نعى اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، ضحايا الحادث الإرهابى الأليم الذى وقع صباح اليوم بالكنيسة البطرسية.

وقدم مدير الأمن خالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ونيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وجميع الإخوة الأقباط وأهالى وأسر ضحايا حادث التفجير الإرهابى الذى إستهدف صباح الكنيسة البطرسية بالعباسية وراح ضحيته إخوة أبرياء .

وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدا أن مثل تلك العمليات الإرهابية لن تنال من وحدتنا ونسيجنا الوطنى ولن تقلل من عزم وقوة الشعب المصرى الذى قرر أن يخوض حربه ضد الإرهاب مقدما كل يوم أرواح الشهداء ودماء أبناءه المسلمين والمسيحيين من أجل إجتثاث جذور الإرهاب وتحقيق أمن وإستقرار الوطن . 

 

 

 


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