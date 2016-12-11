أمن البحر الأحمر: سيارات رصد أمنى مدعمة بكاميرات ليلية لمراقبة الكنائس

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية أمن البحر الأحمر عن قيامها بخدمات مرورية إشرافية على مدار اليوم الكامل من مساعدى مدير الأمن، بجانب سيارة رصد أمنى مدعمة بكاميرات رؤية ليلية لفحص ومراقبة الحرم الأمنى للمنشآت الهامة والكنائس.

وقال المقدم وليد مجدى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن البحر الأحمر اليوم، إن هناك استعدادات أمنية واستنفارا أمنيا أمام كافة المنشآت العامة والسياحية والكنائس من الساعات الأولى من الصباح وعلى مدار اليوم.

وأضاف، أن هناك دعما بكافة الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة بمجموعات مشتركة من القوات المباحث والمجموعات المسلحة للمرور والارتكاز فى اماكن متفرقة.