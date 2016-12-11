عاجل| وكالة الأنباء الرسمية السعودية تنقل بيان هام رسمي من المملكة العربية السعودية بشأن مصر

شيماء مصطفى

في أول اجراء رسمي من المملكة العربية السعودية، بعد حادث تفجير الكنيسة المرقسية بالعباسية الآثم، أجرى السفير “أحمد قطان”، سفير خادم الحرمين الشريفين، الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، فى مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم بالبابا “تواضروس”، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأعرب “قطان”، خلال الاتصال، إدانة المملكة العربية السعودية، للتفجير الإرهابي الذى وقع فى الكنيسة البطرسية، وأسفر عن سقوط أكثر من 25 قتيل، وعدد كبير من الإصابات، لافتاً بأن هذا العمل الإرهابي الجبان يرفضه الدين الإسلامي الحنيف، كما ترفضه بقية الأديان والقيم والمبادئ الإنسانية.

كما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمة “واس”، بيان نقلاً عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عبر فيه عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي وقع في الكاتدرائية المرقسية في العاصمة المصرية القاهرة.

شبكةعيونالإخبارية

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