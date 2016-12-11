أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر -
صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية -
صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير -
كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

عاجل| وكالة الأنباء الرسمية السعودية تنقل بيان هام رسمي من المملكة العربية السعودية بشأن مصر

Google+ Print
عاجل| وكالة الأنباء الرسمية السعودية تنقل بيان هام رسمي من المملكة العربية السعودية بشأن مصر عاجل| وكالة الأنباء الرسمية السعودية تنقل بيان هام رسمي من المملكة العربية السعودية بشأن مصر

في أول اجراء رسمي من المملكة العربية ، بعد حادث تفجير الكنيسة المرقسية بالعباسية الآثم، أجرى السفير “أحمد قطان”، سفير خادم الحرمين الشريفين، الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، فى ومندوبها لدى الجامعة العربية، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم بالبابا “تواضروس”، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأعرب “قطان”، خلال الاتصال، إدانة المملكة العربية السعودية، للتفجير الإرهابي الذى وقع فى الكنيسة البطرسية، وأسفر عن سقوط أكثر من 25 قتيل، وعدد كبير من الإصابات، لافتاً بأن هذا العمل الإرهابي الجبان يرفضه الدين الإسلامي الحنيف، كما ترفضه بقية الأديان والقيم والمبادئ الإنسانية.

كما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمة “واس”، بيان نقلاً عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عبر فيه عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي وقع في الكاتدرائية المرقسية في العاصمة المصرية القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي