مشاجرة بالأسلحة النارية بين صيادين بالدقهلية وضبط 5 بنادق آلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز المطرية بمحافظة الدقهلية من ضبط 5 بنادق آليه بحوزة صيادين ، بعد معركة استخدمت فيها الأسلحة النارية، بالمنزلة للنزاع على أماكن الصيد واسماك الزريعة.

وتلقي اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية، إخطاراً من العقيد عمرو رؤوف رئيس فرع البحث الجنائي لشمال الدقهلية، بورود معلومات بنشوب مشاجرة بالاسلحة النارية بين 5 صيادين بسبب الخلاف على اماكن صيد اسماك الزريعة داخل نطاق دائرة مركز المطرية، وعلى الفور تم اعداد مأمورية بالاشتراك مع الرائد احمد الشوري رئيس مباحث مركز المطرية ، وتم ضبط "نصر ا " وشهرته حوادث، وشقيقه "محمد ا" و بحوزتهما بندقيتان آليتين وذخيرة حيه" 19 طلقه" و 4300 جنيه و تم تحرير محضر 11486 جنح المطرية.

كما تم ضبط "حسنى ح.ع. 38 سنة " وشهرته حسونه وبحوزته بندقية آليه و 5 طلقات، وكما تم ضبط "فاروق ن. ع" وشهرته برشامه و بحوزته بندقية آلية و ذخيرة و تم تخرير محضر 11131 جنح المطرية.

وضبط "مجاهد ف. 33سنة" وبحوزته بندقية آلية وذخيرة وتم تحرير محضر رقم 11156جنح المطرية والمشهور عنهم البلطجة والسرقات ومسجلين فرض سيطرة.