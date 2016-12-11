مصدر أمنى: عدم وجود بوابات إلكترونية بمداخل الكنيسة سهل عملية التفجير

كتب عبد الرحمن سيد

أكد مصدر أمنى أن عدم وجود بوابات إلكترونية لفحص الحقائب سهل على منفذ عملية تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية الدخول، ووضع العبوة الناسفة قبل بدء القداس، وتجمعات الأقباط داخل الكنسية لإقامة شعائر الصلاة.

أضاف المصدر، أن منفذ عملية التفجير لديه دراية كاملة بالموقع المستهدف و يراقبه منذ فترة كبيرة مما يسر عملية وضع العبوة الناسفة بالمكان فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم بمحيط الحادث لسماع أقوال الشهود وجمع المعلومات للوصول إلى المتورطين فى الحادث.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من غرفة النجدة بوقوع انفجار بالكنيسة البطرسية بالعباسية مما أسفر عن سقوط 23 شهيدا، وعدد من المصابين.

نقل المصابين



> تفقد الكنيسة



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> تفقد موقع الانفجار

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> الدماء تتناثر على أرض الكنيسة

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مكان التفجير

انهمار الأهالى من البكاء

الأهالى ينتظرون الاطمئنان على ذويهم

وصول وزير الصحة موقع التفجير