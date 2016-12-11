بالصور.. مدير أمن البحيرة يتابع التواجد الأمنى امام الكنائس

البحيرة- جمال أبو الفضل

شهدت محافظة البحيرة اليوم حالة من الاستنفار الأمنى الشديد خاصة حول المنشآت الشرطية والكنائس عقب وقوع انفجارا ضخم بالكنيسة البطرسية بالعباسية، إثر تفجير عبوة ناسفة عن بعد، ما أسفر عن 25 حالة وفاة و49 مصابا حتى الآن.



> وقام قبل قليل اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة بالمرور على الكنائس وتفقد الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة على الكنائس بدائرة المحافظة وحثهم على اليقظة التامة والاستنفار الأمنى ومداومة المرور وضبط كل ما يخل بالأمن العام فى ظل الاحتفالات بأعياد الميلاد.

ومن جانبه، أكد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، أن هناك تأمينًا كاملاً وإجراءات أمنية مكثفة من قبل قوات الحماية المدنية والقوات النظامية وإدارة البحث الجنائى لتأمين كل كنائس البحيرة، والتى يصل عددها ما يقرب من 44 كنيسة، بالإضافة إلى أديرة الأنبا بيشوى والسريان والأنبا مقار ودير الباراموس وكنيسة العذراء مريم بمنطقة الأديرة بوادى النطرون، جميعها تنتمى للطائفة الأرثوذكسية فيما عدا الكنيسة الكاثوليكية بميدان المحطة بمدينة دمنهور.